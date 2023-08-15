搗上水工廈毒倉檢逾1320萬元海洛英　28歲無業男明提堂

執法部門根據線報及經深入調查後，昨日（14日）展開反毒品行動，成功於上水搗破一個毒品儲存及分銷中心，檢獲總值逾1,320萬港元的懷疑海洛英，並拘捕一名男子。

調查人員表示，昨日下午時分，人員在上水一工廈單位外埋伏，期間截查一名步出單位的可疑男子，從他身上搜出4塊共重約1.4公斤的懷疑海洛英磚，隨即以涉嫌「販運危險藥物」將其拘捕，並且押解他返回單位搜查。其後，人員再在單位內搜出20塊共重7公斤的懷疑海洛英磚、111包共重5.5公斤的懷疑海洛英，以及電子磅、磚形模具、封口機等懷疑毒品包裝工具。

根據調查，被捕人士姓周(28歲)，報稱無業，懷疑一人分身扮演多個角色，包括管理倉庫、包裝及派貨，他稍後會被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件明早(16日)於粉嶺裁判法院提堂。

人員指出，涉案販毒集團由黑社會操控，上址的毒品活動已運作約1個月，根據倉庫內檢獲的包裝工具和毒品外形，顯示毒販會因應市場不同需求，包裝相應外形及分量的毒品以作分銷；而今次檢獲的毒品未被進一步包裝或染色，相信行動已從源頭堵截該批毒品流入市面，打擊黑幫收入來源。執法部門正追查毒品來源及分銷渠道，不排除有更多人被捕。