政Whats噏：一掃光線不足之弊　梁君彥料立會「鼓底」入口成打卡位

現正進行擴建工程嘅立法會綜合大樓，最近亦因美化嘅需要而修葺大樓嘅正門入口。立法會主席梁君彥喺社交平台貼文，指大樓「鼓底」嘅公眾入口亦都係正門入口，向來都有採光不足嘅弊病，於是按香港知專設計學院嘅同學所提供嘅設計方案而作出優化，安裝附有LED燈嘅米白色新門框，同埋加設會發光嘅「立」字會徽，成個入口變得耀眼奪目，睇落既簡約又醒神，相信會係訪客新嘅打卡位咁話。

梁君彥指正門新設計嘅工程並唔簡單，既要拆除原來嘅行人路地磚，又要喺地底裝上固定新門框嘅支架，再封上水泥及鋪上新地磚，以確保安裝穩固美觀。幸好有賴建築署團隊同秘書處同事緊密協作，短短兩星期內完成工程。雖然佢認為優化後嘅正門入口將成為訪客新嘅打卡位，兼且係議員接受傳媒訪問嘅新地標，但由於位置靠近行車通道，佢提醒大家要注意安全。

介紹完正門嘅美化工程，梁君彥又指因應大樓老化同運作嘅需要，目前有20多項設施需要改善，譬如大樓其他入口，包括鼓底議員入口、以及天花滴水、環境暗沉嘅公眾入口2，亦即將展開相關工程，而立法會廣場圓鼓嘅部分玻璃幕牆亦正進行更換。另外，大樓地下大堂將會安裝LED大屏幕，以及音響系統同提升燈光效果，令該處更具條件舉行同立法會有關嘅活動。佢期望立法會10月復會前，大樓將有更多地點同設施煥然一新！