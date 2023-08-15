涉無牌行醫等3罪　六旬美容中心女負責人拒認罪

六旬美容中心女負責人涉嫌收取69至118萬港元不等，無牌替3名癌症病人治療，包括提供心靈治療及「多維大腦、能量、小腹、荷爾蒙回春療法」，建議每天在身體不同部位放磁鐵，當病人病情惡化，又涉嫌指責病人自暴自棄。涉案女負責人被控3項「未經註冊而從事內科執業」罪，她不認罪，案件今（15日）在區域法院開審。控方指，被告曾向病人稱自己獲得美國的醫生資格，又自稱曾患末期癌症，之後將所學的醫療知識應用於自己身上，最終痊癒。

63歲被告趙淑儀，被控於2013年11月19日至2016年2月5日，在銅鑼灣廣旅集團大廈17樓娉婷國際有限公司（下稱娉婷），並非已註冊、臨時註冊或獲豁免註冊而在與陶寶富、徐劍雄及鍾少琼有關的情況下從事內科執業。控方開案陳詞指，陶寶富於2012年確診胰臟癌，2014年起在娉婷接受治療，包括60次磁療、10次心靈治療等，費用共約69萬港元。被告向陶稱癌症已好轉，毋須服藥，惟陶病情於2015年進一步惡化，被告則指責陶自暴自棄，未有按照餐單進食，陶於同年4月離世。

控方稱，另外兩名事主是徐劍雄及及鍾少琼。其中徐於2014年確診肝癌，徐於2015年起接受治療，被告曾提供14次心靈治療等，費用共約110萬港元。被告曾勸告徐不要服其他藥物，徐於2016年2月離世。就着鍾少琼，她於1996年確診血癌，2014年起接受被告的治療，包括「多維大腦、能量、小腹、荷爾蒙回春療法」等，又建議鍾多吃什麼食物、每天在身體不同部位放置磁鐵。鍾就此支付共逾118萬港元。鍾之後病情惡化，於2016年1月8日左右，她需要再服用白血病相關藥物。被告於2016年2月被捕。

案件編號：DCCC 320/2022