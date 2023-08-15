政Whats噏：楊潤雄荃灣被捕獲　公園玩自拍打卡

政府推出補鑊措施後，啟德郵輪碼頭交通配套問題暫時緩解。唔知係咪暫時鬆咗一口氣，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(15日)被讀者補獲，優哉游哉咁遊花園喎。

有讀者向東網報料，話今日下晝見到楊潤雄喺荃灣花園現身，當時楊潤雄仲攞住自拍棍，喺度轉身自拍。其後，又見到旁邊有人幫佢映相添！行咗一陣，眾人就離開嘞！

呢個花園有好多五顏六色嘅高低柱，令人眼花瞭亂。究竟係乜嘢地方？原來係由旅遊事務署主辦嘅創意旅遊項目「#ddHK 設計#香港地」，以「藝遊未盡・荃灣」為主題舉辦最新活動，而呢項活動係期間限定形式，由本月18日至9月14日。

楊潤雄聽日(16日）去江門市同珠海市訪問，拜會當地相關部門外，亦會參觀兩市嘅文化藝術設施，星期四（18日)返港。嗰日咁啱撞正「藝遊未盡・荃灣」啟動，唔通佢係想事先嚟打卡？

呢項活動邀得7組國際同本地著名創作單位參與，打造7組藝術裝置喺荃灣多個公共空間展出，串連成步行遊覽路線；其中最矚目嘅係會有15米高巨型鯨魚，鯨魚不時透過氣孔噴水，配合周邊俏皮和趣怪嘅「海洋知心友」人物雕塑，其他設置包括七彩布藝天橋《風物織織》、海盛花園天橋底巨型壁畫《荃灣山水間》、超繽紛的地景藝術裝置《七彩棱瓏》等。