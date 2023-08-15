殯儀從業員涉協調瓜分市場　競委會訪查新界法醫學大樓

競爭事務委員會早前接獲情報，指有殯儀從業員於新界(沙田)法醫學大樓(重置後的富山公眾殮房)協調如何招攬生意，涉嫌瓜分市場，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。競委會今日(15日)早上突擊訪查上址，進一步搜集與個案相關的資料。有關個案仍在調查階段，期間競委會與相關部門會保持緊密聯繫。

競委會表示，在接獲有關情報後，就個案背景作詳盡的資料搜集及分析，以及曾到現場視察，認為瓜分市場的情況可能存在，故希望透過今日的突擊訪查，進一步搜集與個案相關的資料，包括向在場的殯儀從業員，以及於法醫學大樓內工作的員工了解情況。

競委會續稱，有關個案仍在調查階段，與處理其他個案一樣，如有需要，競委會樂意向有關部門提供意見，以防止反競爭行為發生。競委會呼籲，任何殯儀從業員或市民如可就個案或有關行為提供資料，請盡快透過電話、電郵、郵遞或親臨競委會辦事處(必須預約)，與競委會聯絡。而已牽涉入合謀行為的人士，則應盡快聯絡競委會申請寬待或提供合作，競委會將會根據《條例》及該會的《調查指引》，將收到的所有機密資料保密，包括資料提供者的身份。