夫婦平均子女數目跌至0.9名創新低　家計會憂無孩家庭成主流

本港人口老化及生育率低下，港人不願生子。家計會公布每5年一次的家庭計劃調查，發現夫婦平均子女數目，由5年前的1.3人跌至0.9人，創歷史新低。有一名及兩名子女的女性比率，分別為27.4%及25.2%，較五年前分別下跌約10個百分點；無孩夫婦的比率亦增逾一倍，取代一孩家庭，成為本港主流。不想生育主因包括「養育孩子的責任太大」及「不喜歡小孩」。家計會榮譽顧問暨研究小組委員會主席葉兆輝表示，相信未來短期內生育率會繼續下跌，比較其他國家在提高生育率所實行的措施，不論力度和闊度都比香港大，例如有一年產假、家庭友善工作間或者育兒服務等，故香港仍有很大的改善空間。

家計會發表「香港家庭計劃知識、態度及實行調查」為五年一度的調查，於2022年9月至12月期間，隨機抽取政府統計處提供的地址，訪問1,502名15至49歲已婚或未婚的婦女，及1,052名她們的配偶。調查結果顯示，2022年無子女的女性比率，由2017年的20.6%大幅上升至43.2%，有一名及兩名孩子的女性的比率，分別佔27.4%及25.2%，較5年前分別下跌約10個百分點。婦女的平均實際子女數目，延續過去數十年一直下降的趨勢，由 2012年1.2名，為過去的最低點，稍微回升至2017年的1.3名，再下跌至2022年的0.9名。

此外，想生/再生孩子的女性由2017年的15.3%，大幅回升至2022年的22%，而不想生/再生孩子的有55.2%，較2017年的67.4%大幅減少；表示未決定及「不知道」的分別為6.4%及16.4%，在2017年分別為14.6% 及 2.7%。「已有足夠的孩子數目」、「養育孩子的責任太大」及「不喜歡小孩」依次為只生一個孩子的三大主要原因，而不想生孩子的主因排列次序則相反。

關於鼓勵生育的措施，與五年前的調查相比，更多受訪女性表示各種經濟上的鼓勵、提高僱主及社會對家長的支援和提升教育質素等措施，能鼓勵他們生育更多子女，特別是只有一名孩子的婦女，其次是無子女的婦女。葉兆輝認為，港府一直以「個人決定」回應有關增加生育率的問題，但實際本港欠缺鼓勵生育措施，建議當局加強支援生育政策，例如加強生育指導，為希望生育的夫婦，提供方便及可負擔的服務。