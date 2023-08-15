英推BNO簽證加快審批服務　數天內處理急需離港申請

港人近年可以透過BNO簽證移民英國，但審批時間不一，英國政府決定提供加快申請途徑，讓有需要的人盡快離港。英國內政部宣布推出加快處理香港人移民當地的BNO簽證申請的服務，在新加設的收費優先處理服務下，需要緊急出遊的人的申請會在5個工作天內處理好。

英國內政部在社交平台說，新政策是延續英國對港人「堅定不移的承諾」。根據英國內政部網頁，港人在英國境外申請BNO簽證，如果希望在5個工作天獲得申請結果，需要繳付573英鎊，折合約5690港元。如果在英國境內申請，則需要繳付500英鎊，折合約4964港元。

英國人權組織「香港監察」（Hong Kong Watch）歡迎這項新措施，認為會確保有需要緊急離開香港的人會有一個迅速離開的途徑。

根據英國內政部5月公布的數字，2023年第1季有9411宗BNO簽證申請。自簽證計劃在2021年1月底開始，累積錄得17萬2500宗BNO簽證申請，超過16.6萬宗已經獲批，當局指申請BNO簽證數字自去年9月開始趨於穩定。