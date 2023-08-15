生態日啟動禮今舉行　當局：正研究北都設濕地公園

內地由今年起將每年8月15日設立為全國生態日，今（15日）為生態日啟動禮，當局表示重視生態保育，在明年完成法定程序之後，沙頭角紅花嶺一帶有望成為第25個郊野公園、大嶼山水域成為第8個海岸公園，又透露正研究在北部都會區設立濕地公園，政府也會聯同社會各界做好生態文明建設的工作。

當局表示，政府重視生態保育，香港總水陸面積雖只有2700多平方公里，但擁有多元的自然棲息地和豐富的生物多樣性，香港受保護土地的面積也佔4成，切有大量稀有物種。他又指，待明年完成法定程序之後，沙頭角紅花嶺一帶有望成為第25個郊野公園、大嶼山水域成為第8個海岸公園。

針對政府措施，他指今年港府和深圳市和新加坡相關部門及世界自然基金簽署協議，深化濕地保育跨境交流合作；北部都會區也會設立濕地公園，構建發展和保育的環境；亦會加強全城推動環保，在今年5月實施玻璃飲料容器生產者責任計劃，明年4月實施都市固體廢物收費，及在明年第二季分階段管制即棄塑膠產品。鄉郊保育資助計劃方面，批出40個項目，涉及資助總額超過兩億元。