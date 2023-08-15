百名傑出華裔青年領袖　促當局聆聽青年人聲音　助其融入社會

香港青年協會與民政與青年事務局合辦活動，100名傑出華裔青年領袖與局長麥美娟互動交談。當中有來自不同國家的青年，他們大多關注當局能否聆聽青年人的聲音，以及如何幫助來港求學的學生融入香港生活等。

對話期間，一位馬來西亞青年代表關心如何讓青年的聲音被決策者聽見，以及如何保證政府措施產生可持續性的影響。亦有青年代表關注內地學生留港，詢問政府是否有非本地生支援計劃，令他們融入香港社會。

麥美娟回應時稱，政府重視青年的建議及想法，並且會保障青年聲音被聽見，呼籲他們多多發聲。政府亦致力於可持續性發展，因此要佈局青年網絡，令政府與青年建立長期、可持續性的聯繫，做到互相理解。她舉例政府提供價格合理的青年宿舍，入住的青年每年需要為社區服務固定時數，為社會作出貢獻的同時也可以裝備自己，麥相信此舉可以與年輕人保持良好關係。

對於如何讓內地學生融入香港社會，麥美娟表示只要留學生在港學習生活一段時間，有信心令他們很快愛上這座城市。當局亦一直邀請不同城市的學生參與交換項目，令他們體驗香港的生活。

一位多年前來港學習的馬來西亞代表提到，如何讓更多在港的國際青年與本地青年協作。麥強調政府重視培養本地青年的國際視野，因此與國際學生合作非常重要。當局一直邀請不同城市的青年來港，政府的多項青年計劃，即使不是本地居民的年輕人亦可參加。