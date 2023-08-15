本港今年人口回升至750萬　高齡化和低生育率趨勢將持續

政府統計處今日（15日）發表最新一套人口推算數字。統計處表示，本港2023年年中的居港人口有近750萬人，對比2022年年中的734.6萬人增加約15.2萬人，處方認為是由於疫情緩加上香港與內地及世界各地逐步恢復正常往來，令香港的人口在2023年有所回升。而在2023年年中的統計期內，有約17.4萬人口屬淨移入；同期有約5.4萬人死亡，以及約3.2萬人出生。政府發言人表示，人口高齡化和低生育率的趨勢將會在未來持續，改變家庭住戶的結構，並影響勞動力供應。

根據基線人口推算，在整個推算期內，「居港人口」會大致保持上升趨勢，2046年年中人口會較2021年年中人口的741萬人增加約78萬人口。統計處表示，香港的人口流動在2021年年中至2022年年中仍然受新冠疫情影響；隨着防控措施陸續放寬，不少在疫情期間留在外地的香港居民可以返回香港，又有一些內地及海外人士透過各項計劃移入香港，令香港的人口在2023年有所回升。

不過，人口高齡化問題未解決，死亡人數隨着高齡化的趨勢顯著增加，由2022年中至2046年中，人口自然減少為75萬；加上隨着戰後嬰兒潮出生的人士踏入老年，以及男、女性的出生時平均預期壽命繼續上升，65歲及以上長者的人口推算在25年間將增加接近一倍。撇除外籍家庭傭工，長者人口由2021年的145萬上升至2046年的274萬，佔總人口的比例由20.5%上升至36%，即每3名港人中便有多於一名是長者。

與此同時，香港生育率預期維持低水平，總和生育率，即每1000名婦女在一生中活產子女的數目，按推算將由2021年的772名，輕微回升至2046年的938名。