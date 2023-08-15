暑熱警告終推實務指引　警告生效時倡工地設固定休息時間等

《預防工作時中暑指引》自今年5月推出以來爭議不斷，包括曾在同一天內多次發出黃色工作暑熱警告，惟每次最短只相隔10分鐘等。香港建造商會今日(15日)宣布，與勞工處及業界各持份者多次商議後終達成共識，推出針對建造運作及情況而設的《工作暑熱警告下建造業實務指引》，包括在不同級別的工作暑熱警告下，建議工地設15至30分鐘的固定休息時間等；商會從今午起會將指引派發予各承建商。

實務指引以勞工處指引為基礎，並考慮工地實際運作、環境及條件制定，獲處方及行業持份者一致認同。新指引下，在黃色及紅色工作暑熱警告生效時，建議應分別有兩節15分鐘或30分鐘的固定小休；固定午飯時間則分別由1小時15分鐘或1小時30分鐘不等；至於黑色工作暑熱警告生效時，則建議全工地停工；另列出多項紓缓熱壓力的實例及措施。商會強調，定時休息時段可因不同工種或工地實際情況作出彈性調節，但總休息時間不作改變。

香港建造商會會長林健榮表示，勞工處原有指引是按各勞動程度、工種劃分工人休息時間，故在工地實際執行時容易造成混亂，至於新實務指引則以所以崗位劃一，相信在執行上較為簡單，相信各承建商亦容易及願意跟隨。香港建造商會副會長馮國強則指，即使暑熱警告未生效，現時工地亦有固定休息時間，故新指引旨在於原有安排下增加休息時間，亦相信業界末來跟新指引不困難。

被問及新舊指引對比下，工人實際休息時間有否減少，香港建造商會執行總監梁敬國強調「休息時間真喺無少到」，並解釋在原有指引下，若工地有不同紓緩嘅壓力措施，可自行扣減休息時間，但當中較為複雜，難以計算，因此是次推出的指引是希望將之簡化；而所列明的時間是最少休息時間，在實際操作時亦可保留彈性，並舉例指黃色暑熱警告在早上8時生效，工人的休息時間至少為15分鐘，僱主亦可按情況調節，或者工地亦可提供不同紓緩壓力，當然工人如感到身體不適，亦可因應情況通知主管即時休息。