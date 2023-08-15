裝修工涉多次性侵及強姦繼孫女 　事主怒斥「好似當我係雞」

年近7旬裝修工人，被指自11年前起的4年間，多次在家中性侵其當時只有6至10歲的繼孫女，包括兩度強姦她、撫摸她身體、舐她胸部及強行與她舌吻，更曾以手指插入她的肛門內。該裝修工最終被控兩項強姦及3項非禮罪，今（15日）於高院否認全部控罪，案件隨即開審。控方播放事主的錄影會面紀錄，事主在片段提及約6歲首次遭強姦時特別印象深刻，因當時下體像撕裂，且只想離開及想母親幫她。她又指就被性侵的事，覺得被告「好似當我係雞咁！」

現年69歲代號S.H.S.的被告分別被控兩項強姦及3項非禮罪。控罪指被告於2012年5月至2016年8月底在觀塘的家中兩度強姦及3度非禮當時6至10歲的繼孫女X。被告的兒子為X的繼父，X與母親自2012年起搬到被告家中居住。據當時已15歲的X於2021年進行的錄影會面指，她就讀小一或小二時被告帶她到游泳池，曾撫摸她大腿及陰道。之後被告卻涉3度強姦她及數次非禮她，但很多次事件她均記不起發生的時間。

X指最印象深刻為約6至7歲首次被強姦事件，因當時痛得像陰道撕裂。該事件發生時家中只有她及被告，被告叫她進其房間，被告脫下自己褲子再脫掉她的褲子，然後以陽具陰入她陰道，最終亦有射精並用紙巾擦拭其陽具，她感痛楚但被告叫她忍住。她指被告最後一次強姦她時則為她約就讀小三時；就非禮事件，她記得約有6、7次摸她陰道非禮她，包括在她洗澡時被告看着她手淫，其後把只包著毛巾的她抱到床上、摸她陰道及舐她胸部，又吻她咀及想與她濕吻，但X緊閉雙唇不讓他伸舌頭進內。另外她又指被告曾試過以手指插她肛門約3次。案件明天續審。

案件編號：HCCC 84/2023