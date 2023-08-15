乙型肝炎普遍　議員建議資助肝癌篩查

有調查發現，每12.4人便有1人為乙型肝炎病毒帶菌者，比政府資料顯示的每15人便1名患者更普遍。議員梁熙建議政府配合「基層醫療健康藍圖」理念及「慢性病共同治理計劃」，資助市民進行乙型肝炎及肝癌篩查計劃。

梁熙與社區組織「銀騎士」去年10月在柴灣漁灣邨舉辦「乙型肝炎社區篩查活動」，招募了124名年齡介乎35至78歲的參加者，進行乙肝病毒表面抗原（HBsAg）測試。當中發現10名參加者為乙肝病毒帶菌者，比政府資料顯示的每15人便1名患者更普遍。而與檢測同日進行的問卷調查中，99%受訪者表示支持政府推行乙型肝炎篩查計劃，反映市民對篩查服務需求殷切，非常關注自身健康。

香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授袁孟峰表示，相較台灣四成、日本超過六成的肝癌個案是在初期發現，香港現時約七成肝癌患者被診斷時已為肝癌晚期或末期，情況並不理想。

由於乙肝帶菌者大多沒有明顯病徵，以致市民掉以輕心，當中約四分之一個案或因此延誤而惡化為肝硬化甚至肝癌，因此定期檢查和監察十分重要。袁孟峰建議香港可參考其他國家和地區的做法，引入新的檢查方法，把異常凝血酶原生物標記檢測（PIVKA-II）加入定期監測項目，緩減因超聲波檢查不足而做成的遺漏，研究證明此做法可令整體準確率由約50%提升至90%。

梁熙認為當局有必要為高風險人士提供資助，即1986年以後出生的市民提供一次免費篩查，吸引他們主動進行定期肝癌風險評估，找出隱性乙肝患者。透過地區康健中心或地區康健站發揮基層醫療「第一道防線」功能，向高風險市民提供乙肝病毒表面抗原（HBsAg）測試服務，再轉介確診患者至不同層級醫療系統進行跟進，同時配合公私營醫療合作模式，利用私營醫療載量處理大部分早期篩查及跟進工作，公營醫療系統則主力負責有關專科、住院、特殊需要及複雜治療個案，以善用醫療資源。