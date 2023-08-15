國泰下月加28%燃油附加費　長途收923元　短途收207元

國際油價近期上升，港人外遊成本將進一步加重。國泰航空宣布由今年9月1日起上調燃油附加費，長途收費增至923港元，短途收費增至207港元，加幅約28%，正式終止今年上半年多次下調燃油附加費的趨勢。

全球正逐漸步出新冠疫情帶來的陰霾，各地紛紛重新迎來大批旅客，而旅遊業迅速復甦帶動下，機票及酒店價格早被搶高。國泰於昨日(14日)在其官網公布，將於下月起更新客運航班燃油附加費，往來香港及西南太平洋地區、北美、歐洲、中東和非洲的長途航班，燃油附加費將由現時719港元增至923港元，加價204港元，加幅為28.37%；往來香港及南亞次大陸的航班，燃油附加費將由現時343港元增至440港元，加價97港元，加幅為28.27%；至於短途航班，燃油附加費將由現時161港元增至207港元，加價46港元，加幅為28.57%。

國泰早前公布，其今年6月份載客量達154.86萬人次，按年升9.32倍，收入乘客千米數升5.28倍，乘客運載率增加20.7個百分點，至87.7%。另外，國泰今年上半年，載客人次達781.64萬人次，按年升22.3倍，運力提升11.11倍，收入乘客千米數亦升16.85倍。