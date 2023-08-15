廯康王草本乳膏未經註冊且無標示含類固醇　57歲女被捕

一款標示為「廯康王草本乳膏」的外用產品含有未標示受管制的藥物成分，亦懷疑屬未經註冊藥劑製品，衞生署呼籲市民切勿購買或使用。署方根據一宗由醫院管理局轉介的個案，從一間位於荔枝角的潤生堂(香港)中醫藥保健管理有限公司購獲上述產品樣本作化驗，結果顯示產品的樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下的第1部毒藥「丙酸氯倍他索」、「咪康唑」及「特比萘芬」。

衞生署與執法部門今日到該處所展開行動，並拘捕一名57歲女子。她涉嫌非法售賣及管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。根據《條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬港元及監禁兩年。

「丙酸氯倍他索」是用於治療炎症的類固醇藥物，不適當使用類固醇會引致皮膚問題及系統性的副作用如滿月臉、高血壓、高血糖、腎上腺機能不全和骨質疏鬆等。含有「丙酸氯倍他索」的產品屬處方藥物，須在醫生指示下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。「咪康唑」及「特比萘芬」用於治療真菌感染，副作用包括局部皮膚刺激及過敏反應。