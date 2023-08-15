牛頭角18歲少女遇襲　休班男警被捕停職明日提堂

警方2023年4月6日接獲一名18歲女子報案，指她於同日在牛頭角港鐵啟德站附近懷疑被一名男子襲擊。人員經深入調查及徵詢法律意見後，8月4日拘捕一名37歲男子，涉嫌普通襲擊。案件交由秀茂坪警區重案組跟進。

經諮詢法律意見後，該名被捕男子已被控以一項「普通襲擊」罪，案件將於明日(16日)上午在觀塘裁判法院提堂。該名男子為一名休班警務人員，已被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

休班警涉及各種罪行過往時有發生。今年4月10日，新界南總區交通部執法人員於葵涌葵青路發現4輛掛有試車牌照(俗稱T牌)的私家車形迹可疑，遂上前截查。人員經初步調查，懷疑該4輛私家車的試車牌照為影印文件，遂以涉嫌「行使虛假文書」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛未獲發牌照的車輛」拘捕該3男1女司機(29至68歲)。其中一名45歲被捕男司機為一名休班警務人員，事後已被停職。

此外，去年11月4日下午約2時，警方接獲荃灣大河道88號灣景廣場「AEON」的保安員報案，指一名女子疑偷去上址總值780港元的凍肉。警員到場經調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕該名姓吳(30歲)女子，被捕女子是一名休班警務人員並已被停職，她於去年12月28日被控一項盜竊罪，案件於2023年1月6日提堂。