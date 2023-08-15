兩女病人涉茄科生物鹼中毒　曾服用含木香中藥材湯

衞生署今日(15日)表示，接獲醫管局呈報兩宗茄科生物鹼中毒個案，調查後發現2名女病人均服用含「木香」的中藥材湯，出現神志不清、下肢乏力等病徵；她們的尿液及有關藥湯經醫管局化驗後，證實含有茄科生物鹼。初步調查顯示，該款「木香」的中藥材來自同一批次(批號：60532110-1)，懷疑受茄科生物鹼污染。醫管局化驗亦證實病人未曾服用的中藥材木香含茄科生物鹼。

署方續指，一名56歲女病人於上月服用中藥材湯約30分鐘後，出現與茄科生物鹼中毒相符的病徵，包括頭暈、四肢無力、神志不清、說話不清、瞳孔放大及心跳加快。有關中藥材經香港防癆會─香港大學中醫診所暨教研中心的中醫師處方，用於調理久咳。她同日到東區醫院求醫，接受治療後已於7月底出院。

另一名63歲女病人於本月3日服用中藥材湯約三小時後，出現與上述茄科生物鹼中毒相符的病徵。中藥材經靈實香港中文大學中醫診所暨教研中心的中醫師處方，用於調理消化不良。她同日到聯合醫院求醫，接受治療後已出院。

該署表示，茄科生物鹼能引致抗膽鹼能病徵，包括視力模糊、口乾、頭暈，以及神志不清，嚴重可導致死亡。根據中藥文獻，該中藥材不應包含被驗出的茄科生物鹼。衞生署就有關受污染中藥材的分發相關調查工作仍在進行。醫管局及中醫診所暨教研中心亦會聯絡曾處方受污染藥材的病人及提供健康建議。