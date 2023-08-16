土瓜灣街巷現碩鼠　深夜聚集橫行覓食

鼠患問題困擾本港多時，惟滅鼠工作一直未見有效改善。東網讀者提供片段，顯示最少有4隻老鼠近日深夜在土瓜灣十三街位置橫行覓食，片段中可見地上懷疑遺下廚餘食物，因而吸引老鼠聚集。讀者透露，每當人流較少及天黑時，老鼠便會肆無忌憚在上址「開餐」。

九龍城區議會議員吳寶強表示，九龍城周遭與土瓜灣十三街位置附近均有不少舊樓、污水渠、及茶餐廳等食肆，衞生情況惡劣，加上九龍城區有多個重建項目，易引致老鼠出沒。他早前亦曾接獲有街坊反映該處有老鼠出沒，甚至會沿大廈水管爬入屋，鼠患問題引起不少街坊討論，當時即向食環署人員報告相關情況，惟署方人員表現亦不太積極。直到政府開展「香港新市容」全港清潔運動後，相關人員態度方有所改變，包括增加清潔街道、後巷的次數，若遇上有老鼠爬入街坊家中，食環署職員都有入屋視察，及教導居民如何滅鼠。

東網記者就相關情況向食環署查詢，獲回覆指據紀錄，由今年至今，署方共接獲10宗有關查詢所指地點的鼠患投訴。而昨日(15日)接獲記者查詢後，署方人員隨即到上址附近一帶公眾地方巡查，期間並未發現鼠迹。署方防治蟲鼠組人員已在上址一帶的公眾地方放置毒鼠餌，並繼續在附近加強防控鼠患工作。