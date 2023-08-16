內地5個青年1個失業　淡化問題惹質疑

今年以來，中國的青年失業問題隨經濟失速持續惡化，正當市場關注最新狀況之際，當局周二竟然叫停發布青年失業率數據，予人的感覺是圖以不再公布相關數據來淡化問題。

連續3個月破紀錄的青年失業率在6月攀升至21.3%，本來預期在本周公布的7月數字竟失去蹤影！國家統計局昨解釋，8月起暫停發布分年齡段的青年城鎮調查失業率，主因統計工作需不斷完善，勞動力調查統計也需健全優化，待統計方法制度完善後會恢復發布。不過，外界憂慮主力吸納就業生力軍的民營企業轉弱的話，仍難望實際失業情況能快速改善。

失業率升與跌，直接反映民生經濟以至企業經營信心，7月整體城鎮調查失業率為5.3%，按月升0.1個百分點。國統局新聞發言人付凌暉上月曾預計，7月青年失業率可能繼續提高。昨日他卻指，當局需研究畢業前尋找工作的學生是否應納入勞動力調查統計，隨着年輕人在校學習時間增加，對於年輕人年齡範圍的界定也需進一步研究。

針對今年逾千萬名高校畢業生湧現，付續指，目前大部分畢業生已落實就業去向，大學畢業生就業狀況穩定，去向落實率和落實人數較去年同期均略有提升。透過一籃子穩就業政策，今年民企等渠道吸納畢業生規模按年增67萬人。

然而，經濟學家普遍預期，內地7月青年失業率高企的程度，恐達到嚴重打擊市場對中國資產前景的信心。瑞聯銀行亞洲高級經濟學家Carlos Casanova在報告指，突然停止發布青年失業率的決定，無助於提振國際投資者的情緒，因數據可見度更為不明朗。該行原預期7月青年失業率或升至22%，但實際數字可能遠超預期，粗略估計內地可能有約8,000萬失業青年，而官方昨披露去年16至24歲的城鎮青年有9,600多萬人，在校學生佔6,500多萬人。