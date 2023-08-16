東方日報A1：匆忙減息托股樓　內地經濟難救　殃及全球

正當美國全力聯同盟友圍堵中國，並以「去風險化」旗幟推動「與中國脫鈎」之際，內地經濟「3大支柱」即消費、投資和出口的最新數據全面失速，進一步加大中國資產壓力，令債務危機急速惡化，中國人民銀行隨即下調多項關鍵政策利率。中國經濟瀕臨「爆雷」，已被視為世界經濟的一大隱患，主力推銷人民幣資產、拓展離岸人民幣業務的香港，國際金融中心落得門庭冷清，只怕翻身渺茫！

內地上月經濟數據如何失色，比較突出的包括︰一些非必需品（如化妝品和金銀珠寶）的零售總額按年倒退，通脹率相隔超過兩年半再度轉負，亦印證內需疲弱。不過，這只是問題的一半，因為外需亦慘不忍睹，7月份以美元計價的出口按年急瀉14.5%，為疫情爆發之後最大跌幅，廠商雲集的東莞市上半年經濟增長淪為全國尾二可作旁證。

經濟前景不容樂觀，投資意欲自然低，內地今年首7個月的固定資產投資勉強按年增長，但民間投資按年下跌，7月份新增人民幣貸款亦創14年新低，已有投行因此呼籲投資者減持中資股。

雪上加霜的是再有大型地產商陷入財困。繼中國恒大因無力還債倒下，比其多幾倍在建樓盤的碧桂園月初未能如期償還境外債，關鍵是要付的錢其實不多，不久更預告上半年狂蝕，原因之一跟其他發盈警的同業一樣，就是樓市下行促使他們要為樓盤減值。內地樓盤過剩徒日曬雨淋已驅使多地政府放寬各式調控，問題核心是民眾信心未復原，市場購買力乃至地產商如何融資保命成疑。

經濟疲弱，股市不振，再扯出大型金融集團「中植系」投資產品未能向投資者兌付的風波，一場金融恐慌正在醞釀。事實上，中國經濟疲弱已引起全球關注，繼美國總統拜登日前稱中國經濟困境為「計時炸彈」後，該國財長耶倫亦表示，相關風險可能牽連美國，但對亞洲鄰近地區影響更大。日本內閣府最新《世界經濟潮流》報告則稱，中國地產市場、地方財政惡化和年輕人失業率上升等問題或導致經濟下行，並視之為全球經濟風險因素。

法國外貿銀行高級亞太區經濟學家吳卓殷表示，周二內地減息效果不會太大，因為家庭及企業的需求不強，就連政府主導的基建投資都減速，反映當局需要在貨幣、財政及監管多方面提供支持才可扭轉市場信心，包括進一步降準釋放更多流動性，以及放寬民營企業監管措施。

為了拯救樓市，當局已接連推出房地產支持措施，吳認為，「表面的支持很強……實際上沒能改善基本面」，地產商照舊違約、市民買樓需求依然低企。他坦言，內地經濟數據難言已經見底，就算消費表現相對較佳，但周期性反彈力度較弱，下半年可能面臨更多壓力，況且今年經濟數據有低基數效應及周期反彈支撐，來年面臨的挑戰恐怕還更多，關鍵在於今年推出的政策能否有效傳導，並提振居民及企業信心。

中港同氣連枝，對香港而言，吳認為，內地經濟放緩最主要是衝擊香港的進出口，其次影響在於內地收入放緩，或許導致來港消費意欲下降。目前香港面臨內地經濟放緩、地緣政治風險及美國高利率環境，反觀鄰近的新加坡受惠於東盟供應鏈轉移，局勢恰恰與香港相反。他相信，香港未來10年潛在年均經濟增長會由過去10年的2.8%，縮至2.5%。

日資券商野村直言，內地單靠降息不足以有效解決目前的困局，地產商的流動性危機，反映當局應該扮演最後貸款人角色，向有關地產商或機構提供支持，同時作為最後支出者刺激需求。

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