累計9個T字形街名牌疑被盜　深水埗為重災區

殖民時代保存至今的「T」字形街道名牌(下稱街名牌)，近期發生連環失竊事件。深水埗近月有多達5個街牌被拆走，路政署最新證實，包括保安道、醫局街及大角嘴惠安街、博文街，再多4個同類街牌被拆，令懷疑被盜的街名牌累積增至9個。路政署已就事件報警，暫人被捕。而署方指若得悉設有T字形街牌的建築物外牆將被拆卸，會收回舊式街牌，把具保育價值的街牌交文物保育部門或博物館收藏。康文署就稱自1990年代至今，香港歷史博物館共收藏31塊舊式T字形街牌。

深水埗一帶舊樓林立，部分早在半世紀前興建的唐樓，外牆上仍然會掛着T字形街牌。不過，近月多個街名牌被拆除，最新包括醫局街的街牌，該牌位於兩間美容理髮店上方，離地超過4米，現時留下一個深色T字印記。而保安道的街牌則在五邑工商總會學校校名旁，街牌右邊有裝閉路電視，學校因裝修將牆身從紫色轉為粉紅色，惟卻不見街牌，牆上留下沒有油漆的T形痕跡。

至於大角嘴博文街的T字形街牌，位處大廈樓梯口上方，近日同樣發現不翼而飛。有附近街坊指有印象看過該街牌，但不清楚何時被拆，又稱大廈過去數年經常維修，有時會封閉樓梯口上方，故未有時常留意街牌的所在位置。

路政署曾於8月9日回覆東網，指署方負責維修保養轄下公共道路及附屬的道路設施(包括街名牌)，截至今年8月初，路政署有紀錄的現存舊式T字型街名牌共有84個，分布於8個地區（深水埗區、北區、大埔區、九龍城區、油尖旺區、中西區、灣仔區及東區）約70多條街道。署方轄下的所有街名牌均屬政府公物，若得悉設有舊式T字型街名牌的建築物外牆將被拆卸，會向相關負責人提供意見，並要求有關人士交回有關街名牌，亦會就收回的舊式T字型街名牌諮詢有關文物保育部門的意見，把具有保育價值的舊式街名牌交予文物保育部門或博物館收藏。若發現有街名牌懷疑被非法移除，會報警處理。