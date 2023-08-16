涉煽惑隨機傷人34歲無業漢認罪　押8.30判刑被告續還押

一名男子涉嫌在社交平台發布貼文，鼓吹無差別襲擊，說需要戰爭與殺戳，更讚揚鑽石山荷里活廣場命案疑兇，揚言希望有更多類似疑兇出現。他被控煽惑他人傷人罪，案件今（16日）西九龍裁判法院再提訊。被告認罪，裁判官指，本案控罪嚴重，但考慮到被告有精神問題，故押後至8月30日判刑，期間為他索取兩份精神科醫生報告，被告續還押懲教署看管。

34歲被告李志偉，報稱無業。同意案情指，被告曾在今年5月30日開始，先後在Facebook帳戶發貼文，鼓吹無差別襲擊，其中一則貼文包含台灣殺人案犯人鄭捷的相片，另一則貼文則談及鑽石山荷里活廣場命案疑犯，揚言多謝疑犯，希望社會上有更多類似疑兇出現，貼文俱開放予公眾閱覽，無人讚好。除此之外，被告亦曾在Telegram發貼文，說暴力是解決問題唯一方法，「所以需要戰爭與殺戳」；又在Twitter發文，道從小到大的夢想，就是運用隨機血腥暴力向社會施壓，謂「這是我們的革命！」。被告在6月5日被捕，警誡下稱因情緒「唔好」，「覺得有人害我」，因此才犯案。

辯方求情時指，被告有精神問題，之前索取的精神科醫生報告中，亦建議被告接受醫院令，冀法庭接納報告建議。裁判官引述報告指，被告2016年確診精神病，2020年後無再覆診。法庭原本打算判被告接受4個月醫院令，但因有關精神科醫生報告期限已過，需要再獲取最新的版本，故押後兩星期判刑。

案件編號：WKCC 2453/2023