休班男警涉啟德襲擊18歲少女　案件押下月中再訊

警方於今年4月6日接獲1名18歲女子報案，指她於同日在港鐵啟德站附近懷疑被1名男子襲擊。人員經深入調查及徵詢法律意見後，於本月4日拘捕1名37歲男子，其後落案起訴1項普通襲擊罪。該被捕男子為1名休班警員，已被停職。案件今早（16日）於觀塘裁判法院提訊，被告暫毋須答辯。辯方申請將案件押後，其間向控方索取文件及向被告提供法律意見。裁判官最終將案件押後至9月20日再訊，其間被告獲准以4,000港元現金保釋。

被告劉震宇（37歲），報稱為公務員。被告被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於2023年4月6日，在啟德近啟德港鐵站A出口啟德車站廣場有蓋行人通道，襲擊莊姓女事主。

休班警涉及各種罪行過往時有發生。今年4月10日，新界南總區交通部執法人員於葵涌葵青路發現4輛掛有試車牌照(俗稱T牌)的私家車形迹可疑，遂上前截查。人員經初步調查，懷疑該4輛私家車的試車牌照為影印文件，遂以涉嫌「行使虛假文書」、「駕駛時沒有第三者保險」及「駕駛未獲發牌照的車輛」拘捕該3男1女司機(29至68歲)。其中1名45歲被捕男司機為1名休班警務人員，事後已被停職。

此外，去年11月4日下午約2時，警方接獲荃灣大河道88號灣景廣場「AEON」的保安員報案，指1名女子疑偷去上址總值780港元的凍肉。警員到場經調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕該名姓吳(30歲)女子，被捕女子是1名休班女督察並已被停職。她其後被控1項盜竊罪並否認控罪，經審訊後被裁定罪成，並於今年7月18日被判160小時社會服務令。

案件編號：KTCC 1522/2023