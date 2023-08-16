政黨提7招改善啟德郵輪碼頭管理　倡加開水上的士疏客

大型郵輪「海洋光譜號」本周六(19日)再次泊岸，啟德郵輪碼頭交通接駁料再受考驗。有政黨為此去信政府，提出7項建議，在短、中、長期優化啟德郵輪碼頭管理，一方面做好交通接駁疏導遊客，另一方面振興啟德郵輪碼頭，令該處不再成為「孤島」。當中3項短期措施包括加開「水上的士」及渡輪線、吸引「陸上的士」入碼頭載客及提供免費接駁巴士。

就提出的3項短期措施，民建聯要求政府應在郵輪訪港期間，善用啟德渡輪碼頭，盡可能加開「水上的士」班次及渡輪航線，前往北角碼頭、觀塘碼頭、尖沙咀碼頭、灣仔碼頭、中環碼頭等，從而縮短輪候的士的人龍和減輕道路交通的負荷。同時，應提供更大誘因吸引陸上的士入碼頭，包括油券面額「加碼」。另政府需提供免費接駁巴士讓遊客前往附近地鐵站。

該政黨又提出4項中長期措施，包括發展集體運輸系統、分拆碼頭及商場、發展親水文化活動及發展方艙醫院為文創基地。該政黨期望政府考慮發展「東九龍線」，延伸至啟德郵輪碼頭，解決碼頭多年來面對的交通問題。碼頭方面，應與商場分拆成兩個項目，商場位置改為主題式休閒場所，甚至配合啟德體育園改為「一站式體育用品主題區」，在非泊船的日子吸引本地人光顧。此外，政府可參考灣仔海濱的發展，在啟德郵輪碼頭附近的休憩區域開展水岸文化活動，包括街頭表演、水上音樂會和踩腳踏船等。至於碼頭旁的方艙醫院，則改建為青年或藝術工作者的文創基地，吸引更多年輕人投身其中，培養更多文化創意人才。