港鐵8.19再推半價日　將軍澳、屯馬及南港島綫假期加強服務

港鐵將於本周六(19日)再推半價日，當日乘客可以用半價乘車，取代原有為期半年的97折優惠。政府與港鐵完成票價調整機制後，引入「特別車費日」(港鐵又稱為「感謝日」)，雖然港鐵在上半年已推出4天半價日，惟未用回饋金額，故在本周六推行今年第5次半價日，乘客使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路線的港鐵巴士，或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠，包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。

按照最新的港鐵票價調整機制，港鐵依舊要為服務延誤逾31分鐘或以上的事故，撥出金額用作票價優惠；但假如事故發生於繁忙時間，在新機制下其罰款會更高，每宗事故最高罰款為4,000萬港元，以上年度為例，罰款總數達1.03億港元。新機制下，只要罰款每達2,500萬港元，港鐵便要提供一天的半價日，按此計算，即今年有4天。不過由於過去4個半價日都未用盡罰款金額，未有全部回饋市民，因此於8月19日再推一日半價日。7條港鐵綫，包括港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、屯馬綫、東鐵綫及東涌綫於半價日當天將加密班次，合共增加370班列車，輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛增加載客量。

另外，港鐵指由8月20日起，會加強將軍澳綫、屯馬綫及南港島綫逢星期日及公眾假期的列車服務，其中將軍澳綫調景嶺站至康城的列車，晚上8時至午夜12時的班次，由原本每12分鐘一班，加密至每10分鐘一班。其餘路綫班次加密後，每班縮減30秒至1分半鐘不等。