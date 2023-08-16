國泰7月載客量飆近7倍　客運運力明年底料返疫前水平

國泰航空表示，7月份載客174.43萬人次，按年增加693.8%。收入乘客千米數按年上升421.6%。乘客運載率增加16個百分點至89.3%，以可用座位千米數計算的運力按年增加328.2%。首7個月，載客人次較去年同期增加1,622%，運力上升818.9%，而收入乘客千米數則上升1,149%。

國泰航空於7月份運載11.57萬公噸貨物，較去年同月增加14.9%。月內貨物收入噸千米數按年增加24.6%，運載率下跌11.2個百分點至59.8%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加47.9%。首7個月，載貨量較去年同期增加22.4%，運力增加102.5%，而貨物收入噸千米數則上升71.1%。

展望未來，顧客及商務總裁劉凱詩表示，預料強勁的暑期客運需求將會在8月份持續。集團旗下國泰航空及香港快運的客運運力，現時已接近疫情前60%的水平，並有望於2023年底達致運作70%的客運運力，覆蓋80個航點。集團有信心於2024年底恢復100%水平。貨運量預料在夏季持續平穩，預期需求將會在第3季末貨運高峰期開始時有所回升，整體貨運業務表現在2023年下半年預料會維持穩健。

劉提到，集團繼6月份就香港特別行政區政府持有的195億港元優先股派付15億港元遞延股息，並公布計劃派付未來所有到期優先股股息意向後，集團已於2023年8月14日派付最新到期的優先股股息，涉及2.925億港元。