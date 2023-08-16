「行規」新入職教師需開學前回校工作　教總憂發生意外欠保障

新學年將於9月開始，教育工作人員總工會近期收到不少新入職或轉職教師的求助查詢，指學校要求他們在合約於9月1日新學期生效前，在暑期期間回校工作。有教師關心期間是否有薪金，同時擔心未有勞工保障，一旦發生意外便沒有追訴權。立法會議員指相關情況屬教育界「潛規則」，促校方為相關教師購買臨時意外保險，政府有關部門亦應就勞工保險提供更多指引。

教育工作人員總工會會長余綺華表示，教師在開學前要回校準備新學年工作及參與會議，若時間不太長也可以接受。不過，對於新入職或轉職教師而言，他們的合約未生效前，只能以「訪客」身份進入學校，而非學校的「僱員」，故此一旦生意外，只能受到第三者保險保障，範圍相對較窄。

有工會背景的議員梁子穎就坦言，有關問題存在多年，形容可能是教育界的「潛規則」，曾多次跟教育局商討但未有確實答覆。他謂教師對教育有熱誠，在合約生效前回校工作，最擔心的不是薪酬福利，而是勞工保障問題，尤其不少學校在暑假期間進行大小校園維修工程，對於未享有勞保的教師而言，有關情況不理想，需要教育局及勞工處釐清責任及保障問題。他建議校方可以為新入職或轉職教師購買臨時意外保險，教育局也應增撥資源為這類教師購買特別保險，涵蓋8月下旬。另教育局及勞工及福利局應就勞工保險提供更多指引。