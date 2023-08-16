建造業輸入外勞計劃今截止　業界料未必超額

建造業輸入勞工計劃首輪一個月申請期今日(16日)截止，計劃有1.2萬個配額。發展局局長甯漢豪上周六(12日)曾指計劃收到5宗申請，涉及輸入幾千名工人，預計需要約2個月完成審批。建造業分包商聯會會長伍新華估計，首輪申請未必會超額，因計劃要求外勞獲批後12個月內到港，業界會分批申請。此外，建築業承建商聯會會長吳彩華則表示，公營工程短缺的工人超過1.2萬個，而私營工程人手問題同樣迫切，期望政府盡快增加輸入名額，容許私營工程申請輸入外勞。

伍新華解釋，一般工程年期可長達4至5年，不同工序要按時間表進行，申請計劃獲批後外勞會於12個月內到港，但業界人力短缺不能一次過填補，故業界或會分批申請，政府會按工程進度審批。對於有運輸業反映輸入外勞行政成本高，伍新華指，建造業的「搭橋、建屋」更不能等，輸入外勞時，除了工資也需顧及時間成本，一般工程拖延除了令人工和材料價格上升，若屬公營工程涉及公帑，出現延誤更不理想。伍又稱，業界正努力透過組裝合成技術和機械輔助，減少人力需求，同時加強培訓人手，相信1.2萬個外勞來港後，能夠滿足基建需要，他傾向不再增加輸入配額。

吳彩華則認為，可以制訂公私營工程的輸入比例，以確保兩種工程都有足夠人手，吳希望當局可以參照首輪經驗，考慮增加配額，安排設立更多中央外勞宿舍，相信承建商亦樂意按私營項目地盤位置，租用單位讓外勞住宿。