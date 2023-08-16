瓦解釣魚騙案集團拘5人包括16歲學生　干犯12案涉款30萬元

執法部門發現最近有市民收到騙徒發出的釣魚短訊，騙徒會訛稱為電訊公司，以積分即將到期或換領禮品為名，誘騙受害人點擊虛假網站的連結，從而騙取個人資料和信用卡資料，包括信用卡號碼、交易認證碼、信用卡安全碼和到期日，然後在受害人不知情的情況下，盜用信用卡購買不同類型產品。

人員翻查大量閉路電視影片及展開深入調查後，鎖定多名疑人身份，懷疑他們自今年5月初至7月底，於全港各區利用盜取的信用卡資料購買電子產品，一共涉及12宗同類案件，總損失金額達30萬港元。至昨日(15日)及今日(16日)，人員採取行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕2男3女(16至75歲)，檢獲8部手機、1部平板電腦、3部手提電腦，以及疑人犯案時穿着的衣物。

被捕人士分別報稱學生、家庭主婦及無業等，現正被扣留調查。調查顯示，該個犯罪集團有明顯分工，集團會透過社交平台招攬希望「搵快錢」的下線成員，其中一名被捕的16歲學生正是受利誘「加入」。此後，集團會指使下線成員利用信用卡資料，經過網購平台購買電子產品，當貨品透過速遞公司運往自助提貨櫃後，下線成員便會前往取貨，隨即變賣圖利。執法部門相信，行動已瓦解該個釣魚騙案集團，不排除稍後有更多人被捕。