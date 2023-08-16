電腦節8.25開鑼　廿蚊快閃優惠搶購手機等產品

香港電腦通訊節率先下周五(25日)起一連四日於灣仔會展舉行。主辦方今(16日)公布，今屆活動有超過200間參展商，佔地按年多逾3成共設約800個展位，規模是歷年最大。4日活動預期可吸引50至60萬人次入場，又期望生意額能稍高於去年。

適逢活動20周年，今年將推出多項優惠，包括推出20份電子產品搶購活動，市民可透過現場快閃活動，以優惠價20港元搶購路由器、手提電腦、電腦鍵盤、智能手機等產品。至於首日首300名入場市民會獲派認購籌，將可優先入場購物，並以優惠價到個別攤位搶購電子產品。另外，活動續推總額達300萬港元的現金消費券計劃，購票入場市民可獲贈一張幸運卡，面值由10、20、50、100至500港元不等，大會更「加碼」推出2,000港元大獎，中獎幸運兒可一人獨得4張500元消費券。

主辦方香港電腦商會主席許健生表示，今年零售市道復甦速度未如預期，但電腦通訊節招商情況理想，而暑假期間舉辦的數個大型展覽氣氛亦不俗，近日政府亦表態推動夜市經濟，期望消費氣氛能進一步提升。他指，去年電腦通訊節生意額達3.3億港元，希望今年增加至少1成。

許又分享，今年活動有多個主題焦點及活動。其中，由中國香港電競總會舉辦「體育科技及電競體驗區，讓入場人士體驗射擊、拳擊、高球、滑雪及騎馬等5種科技運動；同場「樂齡康體智慧科技館」則介紹多款新技術和產品，以改善長者生活質素。