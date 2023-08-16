政Whats噏：議員搭列車北上　靈活行失靈

為方便港人乘搭高鐵往返內地，周一(14日)港鐵推出「靈活行」，乘客即使「送車尾」，亦可以即日辦理三次變更車次手續。議員梁文廣就打算嘗「頭啖湯」，周日就發預告要同議員張欣宇喺西九龍站體驗改簽，議員楊永杰亦緊隨其後。佢哋估唔到呢趟北上竟遇到阻滯。

梁文廣介紹「靈活行」允許市民透過「12306」手機應用程式、西九龍站票務櫃位或者站內嘅自助機進行改簽。只見佢同張欣宇企喺靈活行自助機旁合照，想來應該進行嘅幾順利，不過其後嘅楊永杰就唔係咁好運。

楊永杰先透過「12306」購買前往深圳北站嘅高鐵票，特意試用「靈活行」嘅改簽功能，但於現場嘗試改簽時，自助改簽機未能識別出車票，顯示「該車票已領取報銷憑證，請前往票務處辦理」就算後來有工作人員協助，都無辦法成功改簽。

眼見「靈活行」未及完善，楊永杰呼籲港鐵盡快解決問題，確保乘客順利改簽。另外，楊又發現有啲車廂入口張貼「此車廂不適用『靈活行』，無預留座位安排」嘅標籤，令人不解，到底係已改簽嘅乘客不能進入車廂，還是有其他意思？佢認為港鐵要為乘客提供更清晰嘅指示。

張欣宇轉乘傳統嘅「綠皮火車」前往湖南株洲，不過亦唔係咁順利。佢初時想像搭乘綠皮火車會好浪漫，結果未出發就被畀咗個「下馬威」。原定夜晚九點出發，直到深夜十二點先緩緩由深圳站開出，正以為列車將全速前進時，豈料啱啱駛出東莞，列車就喺一個小站停低，擾攘一輪仍然喺廣東，不覺一陣失落。

雖然有啲阻滯，但各人最終都抵達株洲會合。楊永杰話參觀「株機」、「株所」令佢進一進了解內地嘅軌道交通系統，可以進而探討中低載客量集體運輸嘅技術同成本。而香港近日一直討論「雲巴」技術，楊就話其實內地仲有「智軌」同「空巴」等技術，可以探討將呢啲集體運輸引入香港，改善地區交通網絡。