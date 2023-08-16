未來科學大獎今揭盅　8內地學者獲獎創新高

2023未來科學大獎今日(16日)公布獲獎名單，今屆共有8名內地學者得獎，人數屬歷屆之冠。創新及科技局局長孫東致詞時表示，活動向國際展現香港卓越的科研成果，以及獨有的科研魅力，同時促進國際科學人才交流，政府將會推動香港建設成為國際創新科技中心。

內地學者蔡繼杰、中國科學院遺傳與發育生物學研究所研究員周儉民成為今屆「生命科學獎」得主，以表彰兩人分別對農作物病蟲害及防治相關研究的貢獻，每名可獲50萬美元獎金；「物質科學獎」同樣有兩名得主，分別是中國超導物理學家趙忠賢，及中國科學院院士陳仙輝，表彰兩人對高溫超導材料領域的研究貢獻，各同獲50萬美元獎金。

至於「數學與計算機科學獎」則有4名得主，分別是內地學者何愷明、任少卿、張祥雨，以及已故北京曠視科技首席科學家孫劍，以表彰團隊對人工智能的深度殘差網絡學習研究貢獻；其中，何愷明、孫劍各獲發33.3萬美元獎金；任少卿及張祥雨則各獲約16萬元美元獎金。頒獎典禮於今年10月17日在香港故宮文化博物館舉行，期間舉行「未來科學大獎周」，包括科學峰會、研討會等。

孫東表示，過去一年本港的研發成果勇奪多個國際創科獎項，香港有多位科學家榮獲世界級的科學獎項，當中包括今天在場的盧煜明和任詠華，形容香港具備孕育優秀科學人才的土壤，也擁有扎實的創科實力，政府將加倍努力推動香港建設成為國際創新科技中心。