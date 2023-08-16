裝修男工涉多次性侵繼孫女　女事主供稱曾告之母親下體紅腫

年近7旬裝修男工被指自其繼孫女6歲起的4年間，多次性侵犯她，包括強姦她及以手指插她肛門等，案件今（16日）在高院續審。據控方播放的事主錄影會面指，她曾見過母親不穿衣服或不穿睡衣睡覺時，被告在房門口看着她母親。事主及後在母親房門貼告示稱「不要看媽媽了」，被告看到後感憤怒，回到自己房間即爆粗破口大罵。辯方盤問事主時則指所有性侵指控均是事主捏造，但事主否認有捏造。

現年69歲代號S.H.S.的被告分別被控兩項強姦及3項非禮罪。控罪指被告於2012年5月至2016年8月底在觀塘的家中兩度強姦及3度非禮當時6至10歲的繼孫女X。X透過視像系統出庭接受辯方盤問時指，以往母親回家時她會熱情迎接她，她首次遭被告強姦當日，她忘記有否迎接母親，但沒有在她面前哭。她當日有告之母親自己下體紅腫但沒說出原因，母親有替她塗凡士林紓緩。X指母親當時應認為她洗澡洗不干淨導致，故她亦沒有解釋是因被性侵所致。

辯方質疑X曾有多次機會但為何沒有把遭被告性侵一事告之母親，X稱「唔知點開口，因嗰個係我家人」，她又指不知怎樣向母親解釋。她亦沒有向父母講盡量不要與被告獨處，因不夠膽說且會令他們莫名其妙，亦擔心不知母親之後會發生何事。X指因當時X么妹剛出生，怕母親接受不到現實會帶她走及與繼父離婚。X同意被告與繼祖母就她及她兩名同母異父胞妹有不同待遇，會不時帶她們去旅行但沒有帶X去，X表示沒有妒忌，不過在事件被揭發後曾向母親表示要避免胞妹和被告有身體接觸。

案件編號：HCCC 84/2023