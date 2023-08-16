海洋光譜號周六再訪港　港府加強啟德碼頭公共交通服務

啟德郵輪碼頭交通配套不足，引起等車亂象，政府已加強交通接駁安排。港府日前召開交通協調統籌會議，檢視上周三個郵輪行程時所採取的一系列疏導措施。由於海洋光譜號本周六(19日)再度訪港，當局透露該郵輪會搭載4,500名旅客訪港，其中約1,100人參與由郵輪公司安排的岸上行程，餘下3,400人則主要利用公共交通前往不同目的地觀光。當局會增加公共巴士、穿梭巴士及的士服務，應付增加的旅客人次。

公共巴士服務方面，22R特別路線（往港鐵啟德站）會繼續營運，港鐵啟德站會加派人手和標示協助乘客。另外，會特別為此航次開設20R（往尖沙咀）和25R（往港鐵觀塘站）兩條特別路線。特別巴士服務每半小時可應付900人次。穿梭巴士則會繼續提供三條免費路線及會加班服務。接駁港鐵金鐘站及花園道纜車站，以及前往旺角的兩條服務路線維持不變；而原先前往尖沙咀的路線，會改為只往返西九文化區及港鐵九龍站。三條穿梭巴士服務每半小時可應付250人次。

至於的士方面，考慮到該航次的訪港旅客只會在港逗留一天，預料的士服務會有大量需求。就此，一系列已落實的加強措施將會繼續，包括透過即時通訊系統作出預告和頻密提供實時資訊、加強電台廣播和向到達郵輪碼頭接載旅客之的士司機派發50港元石油氣優惠券等。

至於名勝世界郵輪今日(16日)、周五(18日)和下周日(20日)的三個航次，除22R特別巴士路線和三條免費穿梭巴士的服務班次會按需求適當調整外，相關的服務安排大致維持不變，以便政府再觀察有關情況並確保下船安排持續順暢。