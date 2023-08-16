荷里活男星拍片宣傳香港　最愛本地建築新舊並存

為吸引世界各地旅客訪港，旅遊發展局早前邀請荷里活知名男影星亨利高汀(Henry Golding)來港。曾來港旅遊的亨利高汀對香港讚不絕口，形容香港是一個充滿活力、擁有豐富文化的地方，大街小巷更隱藏不少社區寶藏。他又特別喜歡香港建築物，新舊並存、社會各行各業的多樣性，向全球粉絲推介「香港是必定要前往的旅行目的地」。

現年36歲的亞裔男星亨利高汀曾拍攝多套荷里活電影，包括出演《我的超豪男友》男主角。他又曾主持過全球多個旅遊節目，對旅遊別具心得。在旅發局安排下，亨利高汀訪港期間，穿梭多個香港地標及地道文化寶藏，欣賞維港美景外，他亦到中環荷李活道，在香港最早建成的街道，體驗香港中西合璧、新舊交融的獨特面貌；在油麻地天后廟，由求籤、解籤到點香等步驟感受香港傳統集俗及文化。他又到旺角的舊式上海理髮店，從師傅的分享中，了解樸實而不失華麗的舊香港情懷。

亨利高汀亦到位於大館內的最新星級餐廳品嘗美酒佳餚，又在充滿懷舊氣氛的酒吧品嘗經典雞尾酒，體驗香港精彩的飲食及夜生活文化。他已將是次旅遊經歷，以第一身視角拍攝遊記片段，並將會在社交平台Instagram分享給全球粉絲及旅客。

旅發局持續透過世界各地娛樂節目及明星效應，向旅客宣傳香港的獨特魅力，吸引他們籌劃香港之旅。隨着疫後旅客出遊和消費模式改變，追求深度及多元化的體驗，旅發局未來會繼續邀請不同人士訪港，「親身體驗，眼見為實」宣傳香港旅遊，製造更多正面口碑和評價，並透過舉辦旗艦盛事，吸引旅客來港。