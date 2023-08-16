兩年先後藉詞呃青年逾238萬元　爛賭內地女客服經理入境被捕

一名爛賭客服女經理兩年前在澳門賭場結識一名年輕男子，並詐騙對方238.5萬澳門元款項後失聯。涉案女子直至昨日(15日)經橫琴口岸入境時當場被捕，澳門執法部門今日(16日)表示，有人承認利用對方不熟悉虛擬貨幣操作，於是設局行騙，並在騙款輸光後，再訛稱繼承遺產進行詐騙，騙款經已全數輸光，被捕女子涉嫌觸犯巨額詐騙罪，移送法辦。

被捕內地女子姓陸，35歲，報稱客戶服務經理。案中20多歲男事主本月1日報案，稱於2021年4月在澳門賭場認識涉案女子並成為好友，當時對方向事主透露手上擁有大量虛擬貨幣，打算以600萬美元交易60個虛擬貨幣，由於手續費高昂，希望事主借錢周轉，承諾事成後給予300萬港元作為報酬。事主不虞有詐，先後轉帳80.5萬澳門元予陸女。

至同年11月底，陸女又稱因遭黑客入侵，導致戶口內虛擬貨幣全數損失，其後口風一轉，又稱她的一名友人正在美國繼承一筆800萬美元的遺產，只要協助轉帳有關手續費，再次承諾事成後一筆過支付事主600萬港元報酬，結果事主再轉帳158萬澳門元至對方帳戶，惟對方收款後一直以不同理由拖延，直至今年7月失去聯絡。事主聯絡陸女不果，發現被騙於是報案求助。