美食博覽明開展有得掃平貨　加10蚊入尊貴區嘆松露奶茶

一年一度的美食博覽將在明日(17日)於灣仔會展開鑼，又到咗掃平貨、搶「1蚊優惠」嘅時候！除此之外，入場人士亦可加10港元進入「尊貴美食區」，以優惠價試食西班牙黑毛豬、嘆松露奶茶等美食。參展商均已推出至少85折會場優惠吸客，期望於疲弱的零售市道下，至少做回去年展期的生意額。

距離美食博覽與另外4個展覽開幕剩餘不足1天，一眾展商今日(16日)忙於布置攤檔，工作人員紛紛拆箱擺貨，準備明天迎接入場的市民。部分商戶售賣餅乾、芥辣花生等小食，以及乾貨海味，琳瑯滿目。而於「尊貴美食區」內，市民更可品嘗到外國美食。

其中，「DIVERXU」於場內銷售西班牙火腿、水果酒等產品。適逢場內再次允許飲食，他們亦劃出位置，即場售賣西班牙式小食，例如風乾牛三寶、西班牙油炸鬼，亦會供應即切風乾58個月、吃橡果的黑毛豬後腿。市場部經理汪琬翎表示，過去兩三年場內不沒試食下，他們只靠熟客、職員口述推廣來維持營業額，今年則能透過試食推廣新產品，吸引新客，亦可讓客人感受及學習西班牙菜的「專業食法」，期望客人付數十港元享受小食後，會再購買產品回家。

不過，汪坦言，最近兩三個月超市的銷售表現較疲弱，甚至較新冠疫情期間差，加上美食博覽集中掃平貨，期望能「打和」，做回去年的營業額。

售賣松露產品的「BOSCOVIVO」亦推出「全港首支松露奶茶」，亦於現場售賣白松露手工雪糕及白松露啤酒。銷售經理張先生表示，松露奶茶是於本灺品牌合作，飲上來會先感受到松露的香味，再品嘗到港式奶茶的味道，期望市民是試味後「啱口味」，會於內地社交平台「打卡」，介紹予旅客前來。他指出，港人近期熱衷北上消費，對生意不敢過於樂觀，估計生意只較去年多5%至10%，亦會於其他松露產品做85折吸客。

美食博覽等展覽將於明日起一連5日(17至21日)舉行，首4天朝10晚10開放，最後一天提早6時關門，入場費為30港元，若打算進入尊貴美食區則需另收10港元，中午12時前或晚上6時後入場則能享受10港元優惠入場費。