港泰同步掃毒拘4人　揭石膏獅子像藏海洛英磚　檢貨值1200萬

自今年7月起，本港執法部門聯同泰國緝毒部門進行打擊跨國販毒行動，期間根據情報分析，相信有本地販毒集團從泰國輸入海洛英，再供應予本地市場。人員展開追查，並與泰國方面進行情報交流，得悉該集團在本港招募成員，安排他們到泰國與當地毒販獲取毒品，再經由不同掩飾方法將之收藏在貨物內，透過空運寄件方式輸入本港。

經深入調查後，兩地執法人員昨日(15日)展開收網行動。本港方面，人員突擊搜查一個位於元朗屏山的村屋單位，當場制服及拘捕2名分別姓李(38歲)和姓羅(26歲)本地男子，期間發現屋內有一個已被打爛的石膏獅子擺設，另有3塊懷疑海洛英磚。人員其後打破同屋另外3個石膏獅子擺設，進一步搜獲7塊懷疑海洛英磚，該批毒品總重約3.5公斤。同日稍後，人員押同李男到其元朗住所搜屋，亦搜出387克懷疑霹靂可卡因。

2名被捕人士現正被扣留調查，稍後將被暫控合共一項「販毒」罪，案件將於明早(17日)在屯門法院提堂。

泰國方面，當地人員於曼谷市內拘捕2名姓郭(28歲)及姓李(29歲)的香港女子相信她們與本港被捕人士屬同一個販毒集團的成員，同時檢獲24塊共8.4公斤懷疑海洛英磚，一批懷疑毒品包裝工具及製作石膏獅子擺設的模具，2人現正被泰國緝毒部門扣查。全案檢獲的毒品總市值約1,200萬港元。

調查人員表示，4名被捕人士擔當不同角色，有人負責招募及安排人手到泰國提取毒品；有人負責將毒品收藏在擺設內，之後寄運香港；有人在本港接收及儲存毒品，等待進一步分銷。販毒集團趁疫情緩和後，安排成員到海外直接向毒販取貨，再用各種收藏方法魚目混珠，逃避執法人員偵查。本地執法部門將會密切留意毒品活動趨勢，作出適時行動，並會加強與內地及海外執法機構合作，阻截毒品以任何方式流入本港。