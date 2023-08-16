政Whats噏：憶舊友跳彈床意外致癱　梁熙促立法監管場地

日前喺北角嘅室內彈床場有一個17歲嘅青少年，因為跳彈床受傷暈倒入院，議員梁熙直言「意外一宗都嫌多」，話依家跳彈床嘅活動場地欠缺監管，要求政府立法監管跳彈床場，好似要求彈床場為所有人活動提供事前嘅安全講解課程，例如遇到突發事故要點落地，仲要規定6歲以下嘅人小朋友唔可以入場，同埋要有持合資格急救證書嘅急救員駐場，如果無跟到呢啲安排應該釘牌同檢控。

梁熙亦憶起有一個朋友喺玩彈床嘅練習空翻，突然有人飛出嚟發生意外，令嗰個朋友癱咗。喺諗住告彈床中心嘅時候，又因為入場前簽咗免責聲明，場地又唔肯畀錄影片段，令缺乏證據起訴，投訴無門。雖然涉事活動中心話喺牆身貼有告示「彈床上僅限一人跳躍」字眼，仲有職員睇住、吹哨子，提防有人做出危險動作，但至於就無好似Wargame咁，有教練向遊玩者講解安全須知，梁熙就話真係不得而知。

其實，早喺2016年已經有議員講過跳彈床活動場地欠缺監管嘅問題，但時至今日仲係停滯不前。當年議員陳克勤話因為彈床設置嘅布局不當，可能會增加撞擊甚至意外風險。然而當時政府只係回應話彈網屬於運動設施，無特定適用於彈網活動嘅牌照或規管要求，又話如果彈床活動場地經營嘅實際情況同運作模式涉及《公眾娛樂場所條例》定義嘅「娛樂」，只須申領公眾娛樂場所牌照。咁依家發生意外，政府係咪要諗下監管場地嘅問題呢？