港府誇口搞旺夜市撐經濟　零售商反倡多辦盛事更實際

港府日前誇口要短期內與業界合力「搞活搞旺」香港的夜市，維持經濟復甦動力，但個別參與美食博覽的參展商卻不看好，認為夜市無助吸引旅客來港，或令港人留港消費，反建議多辦七人欖球賽、大型嘉年華等大型活動，更有助推動本地餐飲、零售業生意。

於美食博覽售賣松露食品的「BOSCOVIVO」負責人張先生今日(16日)表示，本港現時欠缺新景點或娛樂休閒好去處，令港人於周末寧願北上深圳「吃喝玩樂」，導致本地消費力外流，旅客亦無太大誘因來港，令餐飲、零售業陷入困境。他質疑本地夜市「擺吓檔點樣吸引市民留低使錢？」又稱於內地消費「平靚正」，反觀本港的競爭力卻有限。

他反建議當局，應大搞運動、音樂盛事，邀請國際巨星來港開演唱會，或多辦類似七人欖球賽的國際運動賽事，相信能吸引內地人南下、外國人訪港，亦使到部分港人參與本地活動，期間便會到餐廳用膳及逛街，更有利業界生意。

安記海味董事總經理潘權輝則指，本港夜市的建議仍然是初步的構思，歡迎政府多辦活動，又認為辦活動的重點在於促進消費氣氛，「最重要是如何令市民開心，便能刺激市民消費意欲」。