4院舍獲贈愛心巴士站牌　減輕認知障礙症長者走失風險

為防患有認知障礙症的長者在社區「蕩失路」，九巴今年6月至本月初先後向4間安老院舍捐贈「愛心巴士站牌」，該計劃由2020年至今累計18間本地及海外院舍、逾2,000名長者受惠。有獲贈院舍指，仿真巴士站能令認知障礙症長者回想起過去生活片段，促使長者逗留及接受輔導，更有效進行治療，以及減低走失風險。

最新獲贈愛心站牌的院舍中，位於葵涌的蔚耆苑，站牌參考麗瑤邨巴士站，顯示46、45、30、265M共4條巴士路線。該院期望藉巴士站牌，滿足患有認知障礙症院友渴望

乘搭巴士回家的需要，從而穩定他們焦慮不安的情緒。位於西貢的伸手助人協會畢尚華神父護老頤養院，站牌選用院友熟悉的路線，包括40X、87D、89D、99、299X、680、A41P。該院指，透過設置巴士站牌，為長者進行現實導向和回憶療法，而治療師會在訓練期間提供不同的舊香港短片和圖片。

其餘獲贈站牌的院舍包括嘉瑞園護養院，院舍為患有認知障礙症長者提供多項懷緬治療服務，透過巴士站牌，讓長者等候巴士時可回憶往時的美麗生活片段，重拾生活樂趣；保安局周鴻標老人日間護理中心同樣指，巴士站牌有助防止認知障礙症院友進行現實導向，也可讓長者懷緬舊事。

除了捐贈愛心巴士站牌，九巴早前已推出「尋‧耆‧跡」計劃，利用全線車隊的信息系統及八達通卡號碼，協助家屬尋回患有認知障礙症的走失長者。