飯堂派飯助貧童得溫飽　團體邀基層親子學搓壽司

百物騰貴，基層家庭即使日夜辛勞工作，但要維持三餐溫飽亦非容易。有社福機構與飲食集團合作，創辦「童心飯堂」為清貧兒童及家長提供免費或每餐收費僅10元的熱食晚餐，助基層度日。除了派飯，相關團體近日近邀請基層家庭參加「親子壽司製作工作坊」，既可即席品嘗美味壽司飽腹，亦可促請親子感情。

「童心飯堂」由浸信會愛羣社會服務處及美心集團於2013年創立，10年來向基層家庭派發逾22萬份營養餐。逢晚膳時段，貧困兒童、低收入家庭、在職貧窮人士和單親爸媽，可於飯堂免費或繳付10港元，獲取包括一餸、一菜、一飯及一湯的熱餐，飯堂另提供親子、就業、情緒及身心靈發展等多方面支援。

另外，該兩個團體早前合辦「親子壽司製作工作坊」，邀請10個基層家庭在壽司師傅指導下，一同學習製作3款壽司，並品嘗「自家製」作品。負責活動的社工呂嘉慧坦言，壽司是香港人的日常食物，但對於基層家庭而言，能夠在一個舒適的環境下學習製作和品嘗壽司卻是難得的「五星級體驗」。工作坊除了幫助他們紓解生活帶來的壓力，亦有助建立正向的親子關係。一家五口居於荃灣劏房的林女士表示，今年暑假十分炎熱，家裡既狹小又悶熱，又負擔不起長期開冷氣的高昂費用，因此十分期望多參與社區活動，為孩子尋求紓一口氣的空間，「我同兩個囡囡一直想學整壽司，知道有這個親子工作坊就第一時間報名。」