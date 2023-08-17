保險經紀以玩貓利誘16歲少女至家中施暴　強姦罪成今判囚8年

16歲少女早前透過匿名交友程式認識1名4旬保險經紀，並應邀到其家中與他的貓兒耍樂，其間疑遭對方強姦，更被奪去初夜。涉案男子早前於高院否認1項強姦罪，經審訊後被陪審團裁定罪成。高院暫委法官胡雅雯經提取相關報告後，今（17日）判處被告監禁8年。法官指案件有加刑因素，包括事主當時只有16歲，被告比她年長25載向她「攞着數」及對事主有嚴重影響等。

現年42歲被告陳子進，報稱為保險經紀。控罪指被告於2022年1月7日，在天水圍民德路一村屋內強姦X。與妻子已離婚的被告育有1女，過往沒有案底。辯方求情指被告為人孝順且是好父親且愛護動物。X的創傷評估報告顯示原本已有抑鬱症的她在事發後情況更嚴重，且有自殘行為及自殺念頭。事件亦影響其學業，曾停學數個月，X作供後情況有改善但仍需接受心理治療。法官指本案確有加刑因素，被告亦是有預謀犯案，且奪去X的初夜，性交初期亦沒有使用安全套，故由監禁5年的量刑起點加刑3年。

控方案情指，X於案發時16歲4個月，她於案發前數天透過匿名交友程式認識被告，被告邀請X到其住所與貓兒玩樂，並提出會給予對方1,000港元零用錢。案發當晚，X與被告於天水圍港鐵站會合後，兩人乘的士前往被告住所。X指被告於單位內叫她與貓兒玩樂，其後被告要求X坐在床上，並開始撫摸她，X向被告說不及要求停止，惟推開被告不果，其後與她性交，事主反抗不果。事主其後透過Instagram 向老師披露事件，被告被捕後於警誡下稱「我無強姦人」，並指於事主同意下進行性交。

案件編號：HCCC 50/2023