休班警認破壞店舖閉路電視　判罰款5000元及賠償1300元

入職警隊29年的男警，疑因錢銀糾紛，去年10月在休班期間涉嫌破壞上水一店舖的閉路電視鏡頭，其後被捕，被控以一項刑事損壞罪，案件今（17日）在粉嶺裁判法院再提訊。被告認罪，裁判官指控罪有一定嚴重性，但考慮到被告背景，屬初犯，加上曾因本案還押14日，故判被告罰款5000港元，另須賠償1300港元予案中店舖。

46歲被告黃志恆，報稱公務員。他已婚，18歲加入警隊。據悉現已被停職。他被控於2022年10月30日，在新界北區上水新成路4A舖「洗車易雄仔汽車美容服務有限公司」，無合法辯解而損壞屬於上述公司的一部閉路電視鏡頭，意圖損壞該財產。

案情指，有關店舖原本屬於被告的妻子，其後由另一人接手，惟被告就買賣細節，與買家發生爭拗。至10月30日，店舖員工發現價值1300港元的閉路電視鏡頭損毀，不能運作，於是報案。執法人員調查後，發現損毁鏡頭拍攝到被告容貌，顯示他在當日凌晨5時許，站在鏡頭前，未幾畫面轉黑。辯方今求情指，被告約於2012年患精神病，需定期接受治療，去年12月曾企圖自殺，自此一直留醫大埔醫院。被告願意賠償，考慮到被告精神狀況及認罪，冀法庭以罰款方式處理。

案件編號：FLCC 323/2023