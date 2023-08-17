對村屋排污設施執管權責意見不一　申訴署倡港府設跨部門小組

在沒有公用污水渠的新界鄉郊地區，化糞池系統是新界村屋普遍採用的污水處理方法。申訴專員公署今日（17日）公布一項主動調查結果，發現政府相關部門對新界村屋的排污設施執管權責意見出現分歧，跟進有關投訴協作時亦欠缺資料交換機制，建議成立跨部門工作小組，處理複雜個案。

申訴專員公署調查主任黃靜雅表示，根據環保署資料顯示，在2016年至2022年接獲的投訴中，逾60%需跨部門處理，大多涉及化糞池溢流或滲漏，惟公署調查發現，由於環保署、食環署及地政總署各對權責意見分歧，以致在處理投訴、跨部門轉介，以及跟進等工作時欠妥善，令問題存在多時仍未能有效解決，至今亦沒有村屋業主被控違反《水污染管制條例》。

此外，公署調查亦發現，現時上述3個部門之間並沒有既定資料交換機制，以互換調查過程中所取得的資料及調查結果，加上地政總署亦只著重轉介個案至其他部門，所備存的投訴個案數目，亦沒有任何其他分項數據或統計資料，包括視察次數、採取行動宗數等，以致難以有效監察投訴個案的跟進，未能充分發揮其執管角色。

公署認為，環保署、食環署及地政總署應加強部門間的協作效能，包括建議成立跨部門工作小組，就各自的權限和職能互相交流，互補不足，並就複雜個案盡早磋商應對方案；以及制訂適切的資料交換機制，以提升跟進投訴個案的效能及效率。此外，亦建議地政總署應就投訴個案制訂監察機制，以及作數據分析，若證明有違反土地契約條款的情況，則應果斷採取執法。