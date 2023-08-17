啟德郵輪碼頭增香港手信市集　加強配套設施

作為本港重要旅遊設施之一的啟德郵輪碼頭，除交通接駁安排差外，商業設施「拍烏蠅」淪為死場亦備受公眾關注，載有4,500名旅客的大郵輪「海洋光譜」號將於本周六（19日）再抵港，「零人氣」的碼頭設施將直接影響旅客體驗，政府實在責無旁貸。惟等政府「歎慢板」處理，業界倒不如自救，據悉香港郵輪及遊艇業協會將於碼頭內舉辦香港手信市集，冀惠及旅客郵輪員工體驗香港特色手信及美食文化。

香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈表示，啟德郵輪碼頭今日(17日)起將在約5,000呎地方開設香港手信市集售賣紀念品，目前已有超過20個本地品牌加入，包括鯉魚門紹香園、香港電車等，提供紀念品、精品、禮物、食品及乾貨，協會冀將市集打造成「迷你香港」，亦望能與其他郵輪碼頭商場有別，只賣奢侈品牌。楊又指，協會早前一項調查發現，外國郵輪職員大多望能泊陸時，可購買簡單且有本土特色的紀念品，故主辦機構決以超市形式，由碼頭提供貨架及場地，讓參與的本港品牌只需提供貨品，毋須派出人手及租金，就能讓貨品上架，及後只需與主辦單位分成拆帳一半及提供5,000元保證金。

主辦機構除了在碼頭打造特色市集，同場亦邀請了彩虹邨樂高作品展示，以供入場人士打卡；目前有關市集的營業時間為上午10時至晚上9時，暫定營運至11月30日，屆時再檢討會否延長。另外，特區政府昨公布進一步加強郵輪碼頭的接駁交通安排，周六(19日)將加開兩條巴士特別路線，郵輪公司亦會按政府要求分流乘客下船。