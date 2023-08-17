青山醫院精神健康體驗館　本月起免費向公眾開放

青山醫院的精神健康體驗館早在2021年底揭幕，但因應疫情，一直只是有限度開放，至本月起正式對公眾開放，市民可在網上預約參觀，費用全免，目前每月設有約700個參觀名額。館方亦會分階段主動聯絡全港的大專院校和不同中學，安排適齡學生前來參觀。體驗館讓市民認識精神病，甚至透過虛擬實境(VR)等技術體驗精神病發的徵狀，希望藉此消除大眾對精神病人的誤解，從小培養年輕一代對精神病患者的正確觀念。

館內分為過去、現在及將來3部分，一共5個展區，呈現精神病在香港的古今歷史，展出舊有的治療儀器和文物，並讓參觀市民由生物科學的角度，學習大腦、精神疾病及藥物治療之間的關係等，亦有新興的心理社會療法、抗壓技巧等精神健康資訊。體驗館其中一個特別之處，是讓參觀市民體驗患上精神病，市民走入體驗館仿製的青山醫院白色大閘，戴上仿製病人手帶。市民在體驗室戴上VR眼鏡，模擬在日常生活出現幻聽和幻覺的徵狀，例如模擬看電視時角色變成自己，耳邊有聲音不斷輕聲說「有人監視你」。

館方指，相關體驗是參考真實精神病病徵設計，當體驗結束後，會由精神病康復者作為「朋輩支援員」，解說精神病發的體驗和分享康復之路。擔任「朋輩支援員」的精神病康復者Eric指，冀藉分享自身病房的故事、經歷苦況和康復經歷，令大眾明白精神病並非不治之症，而是可以康復的疾病。