何文田殘疾院舍現沉降牆身裂縫逾1米　逾百院友需搬遷

何文田常盛街一帶出現沉降，位於該街道、服務肢體傷殘及弱智人士的香港耀能協會盛康園院舍需要搬遷，影響逾百院友。當局證實早於5月下旬院舍已有批盪剝落，其後現局部沉降，幅度介乎22至33毫米，估計與水土流失有關。東網記者今日(17日)到現場了解，發現該建築物外牆出現多條裂縫，有院友家屬表示將於下周開會公布搬遷地點，有院友透露或搬至烏溪沙，有家屬直言不方便，惟無奈接受。

位於常盛街51號的香港耀能協會盛康園屬於政府物業，建於1970年代，原址為馬頭圍女童院，2014年經翻新後改為盛康園，為中度至嚴重智障、有嚴重肢體傷殘者提供日間訓練及住宿服務，提供189個宿位。東網記者今早到常盛街視察，發現有夾斗車將多個工程用的圍欄運至盛康園正門，並放在正門外。而位於地下的餐廳入口封閉，並掛上「本店內部裝修，暫停營業」告示。耀能協會盛康園今早有4名建築署人員進入，拍攝部分牆身裂痕，逗留個多小時後離開，記者在行人路聽到裏面有機器運作的聲音，惟未見有人做測量工作。現場所見，建築物牆身有多條裂痕，有的長逾1米，呈蜘蛛網狀散布牆身。

今早來到院舍接孫女外出飲茶的娟姐，暫未清楚院舍實際沉降的影響，但據孫女指會搬到烏溪沙，她就謂要待下周一(21日)開會，才會交代沉降情況及公布實際搬遷地點，唯一旦去到烏溪沙就會不方便，但估計只會維持數個月，待這兒修復完成就會搬回來。她指未去過烏溪沙的院舍，一定是何文田比較方便，「嗰邊冇咁方便，之後佢哋就冇得出嚟飲茶鬆吓。」

社署及建築署綜合回覆傳媒查詢指，建築署5月下旬接到耀能通知大樓部分牆身有批盪剝落，兩署即派員視察；建築署自6月起在大樓內設置多個數據監測點，錄得大樓西南端的地基有局部下沉現象，幅度介乎23至33毫米，初步估計因該地底出現水土流失而導致；建築署已在該大樓的地基範圍做初期的灌漿工程，有效緩解地基下沉現象；經評估後目前大樓結構安全，但需在大樓內再作持續的監察、評估及進一步詳細勘察。

兩署稱，地基勘探工作及跟進工程會產生塵埃噪音，加上工程車及工程人員需頻繁進出大樓範圍，影響院舍住客、員工、探訪者等，在使用中的大樓做勘探和跟進工程亦有難度；經商討後，社署會協助耀能安排院舍住客暫時遷往其他合適處所，視乎有關工程，暫遷安排可能要持續一段時間，惟未有透露遷往何處、影響人數及暫遷多久。耀能協會回覆則表示，暫遷安排可能要持續數月，涉及盛康園內住宿及日間學員；協會已發信通知家長邀請他們出席簡介會，講解情況。