香港航空8.26及27送逾千張免費機票　現身玩遊戲先到先得

香港航空將於本月26日至27日在銅鑼灣Fashion Walk舉辦「航點新推．機票大放送」活動，送出由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」贊助的逾1,000張香港航空免費經濟艙機票給市民。有關活動將送出多個旅遊熱點的免費機票，除了今年新開的北京(大興)、福岡、布吉及名古屋4大航點外，還包括峇里、曼谷、台北、首爾、沖繩、東京、大阪、北海道、北京(首都)、重慶、海口、三亞、上海(虹橋)及上海(浦東)。

此次活動所送出的免費機票，包20公斤寄艙行李，不包括燃油附加費及其他稅項。由於每個航點所派發的機票數量不同，香港航空將於本月23日在官方Facebook公布相關航點的派發時間表，有興趣參與的市民可預先於香港航空網站或手機應用程式免費註冊成為金鵬俱樂部(FWC)會員，並於26日及27日早上親身前往Fashion Walk地下中庭排隊領取號碼籌。當日早上9時開始派發號碼籌，先到先得，派完即止。

獲得號碼籌後可於當日指定時間內在現場參與巨型夾公仔機遊戲，登記領取機票換領信。得獎者將另獲機票優惠碼，供同行乘客購買任何航點機票享現金折扣優惠。此外，香港航空將額外送出20套免費機票予hello恒隆商場獎賞計劃會員，包括兩套單人來回北海道商務艙，以及18套單人來回東京、大阪、福岡、名古屋、沖繩、首爾、曼谷、布吉、台北經濟艙機票。