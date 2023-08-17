17個公眾街市共62個攤檔　下周分3日進行公開競投

食環署今(17日)公布，轄下17個公眾街市共62個攤檔將於下周進行公開競投。攤檔可售賣貨品涵蓋鮮魚、食物類濕貨、鮮肉、水果、非食物類乾貨及濕貨、蔬菜及服務行業等。租約為三年的固定租期，由10月1日起生效，租期屆滿後承租人(即檔戶)沒有租約續期權利。每月租金競投底價視乎個別檔位的大小及位置而定。

署方表示，凡年滿18歲並通常居於香港的人士，均可參加攤位競投。為提供機會讓更多人士投得攤檔，並提高攤檔種類的多元化以增加市民的購物選擇，每名承租人在同一街市租賃攤檔的數目將有所限制。現有的攤檔承租人不得參與同一街市的第一輪攤檔競投，只可於第2輪競投中競投一個攤檔，而任何在新3年固定租期租賃方案下的承租人(即透過2022年8月後的街市公開競投成為檔主的人士)，則在任何情況下均不得參與競投同一街市的攤檔。

新界區的競投將於下周二(22日)在大埔社區中心1樓禮堂舉行，攤檔有27個；港島區競投日則訂於下周三(23日)，競投地點為九龍食物環境衞生署南昌辦事處暨車房4樓410室，攤檔有19個。至於九龍區的16個攤檔競投，市民可於下周四(24日)到食環署南昌辦事處暨車房4樓410室參於競投。